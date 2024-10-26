“Sivasspor, Adana Demirspor’a Karşı Harika Dönüş”

Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor 4-2 kazandı.

ADANA DEMİRSPOR İKİ GOL ATTI AMA SİVASSPOR GERİ DÖNDÜ

Adana Demirspor, maçın 13. dakikasında Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Semih Güler’in golü ile durumu 2-0’a getirdi. Ancak Sivasspor, 38. dakikada Fode Koita’nın attığı golle skoru 2-1 yapmayı başardı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya hızla başlayan Bülent Uygun’un öğrencileri, 61. dakikada Garry Rodrigues ile eşitliği sağladı ve skora 2-2’ye getirdi. Sivasspor, 66. dakikada Rej Manaj ile 2-0’dan 3-2 öne geçti. Maçın son dakikalarında, 89. dakikada Radakovic ile bir gol daha buldular. Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip 4-2 galip geldi.

SİVASSPOR YÜKSELİYOR, ADANA DEMİRSPOR DÜŞÜYOR

Henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı ve toplamda 8. kez kaybetmiş oldu. Sivasspor ise ligde 4. galibiyetini alırken, üst üste 2. kez kazandı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor’un puanı 14’e yükseldi. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor’u ağırlayacakken, Adana Demirspor Kayserispor deplasmanına gidecek.