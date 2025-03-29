Sivasspor – Adana Demirspor Maç Detayları

TRENDYOL SÜPER LİG’DE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’deki rekabet tüm hızıyla sürüyor ve bu haftanın ilgi çeken karşılaşmalarından biri Sivasspor ile Adana Demirspor arasında gerçekleşecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen bu önemli maçın tarihine, saatine ve yayın bilgilerine dair çok sayıda soru gündeme geliyor. Peki, Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte, merakla beklenen detaylar…

KARŞILAŞMA HANGİ GÜNDE VE SAATTE YAPILACAK?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek olan Sivasspor – Adana Demirspor mücadelesi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü futbolseverlerle bir araya gelecek. Bu kritik karşılaşma, küme düşme hattını doğrudan etkilemesi açısından büyük önem taşıyor. Maç saat 13.30’da başlayacak ve Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Sivasspor-Adana Demirspor maçı, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Ligde kalma hedefi doğrultusunda kesin bir galibiyete ihtiyaç duyan Sivasspor, kendi sahasında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Diğer yandan, sezon sonuna yaklaşırken Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, sahada itibarını korumak için mücadele edecek.