Sivasspor-Adana Demirspor Maçı Yayın Bilgileri

MAÇIN DETAYLARI VE ZAMANLAMASI

Trendyol Süper Lig’de dikkat çeken karşılaşmalardan biri, Sivasspor ile Adana Demirspor arasında gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu önemli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri oldukça merak ediliyor. Sivasspor ile Adana Demirspor, ligdeki 29. haftada mücadele edecekler.

KİLİT MAÇ 29 MART’TA

Sivasspor’un kümede kalma mücadelesindeki önemi nedeniyle bu karşılaşma kritik bir öneme sahip. Maç 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yapılacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.