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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile yüzleşecek olan Sivasspor, bugünkü antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları eşliğinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlıyor.

PAS ÇALIŞMALARI VE MAÇ

Isınmanın ardından, Yiğidolar dar alanda pas çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha sonra dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçı ile idman sona eriyor. Takım, yarın kulüp tesislerinde U19 takımı ile yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Adana Demirspor ile 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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