Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, bir günlük iznin ardından antrenmanlarına bugün devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

ANRETMAN PROGRAMI

Antrenmanın ardından Yiğidolar 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmanın ardından dar alanda oyun, dayanıklılık koşuları ve yarım saha maçla antrenmanı tamamladı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.