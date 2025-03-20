Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

ANRENMANLA BAŞLAYAN HAZIRLIKLAR

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklarına antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından organize edilen antrenman, ısınma hareketleriyle giriş yaptı.

DAYANIKLILIK KOŞUSU VE PAS ÇALIŞMASI

Isınma hareketlerinin ardından, Yiğidolar dayanıklılık koşusu yaptı. Sonrasında pas çalışması gerçekleştiren takım, yarım saha çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.