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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

ANTRENMAN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından Yiğidolar, pas çalışması yaparak idmanı sürdürdü ve taktik maçla antrenmanı tamamladı.

İDMANDA YER ALAN OYUNCULAR

Aynı zamanda, milli takım kampından dönen Rey Manaj, Garry Rodrigues, Sinan Kaya, Emre Gökay ve Emirhan Başyiğit, takım ile birlikte çalışmalara katıldı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Sivasspor ile Adana Demirspor, cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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