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Sivasspor, Adana Demirspor’u Farklı Mağlup Etti

MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor’u ağırladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1’lik skorla kazandı. Sivasspor’un galibiyetini getiren goller, 13 ve 17. dakikalarda Rey Manaj, 48. dakikada Garry Rodrigues, 68. dakikada Bekir Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu tarafından atıldı. Adana Demirspor’un tek golü ise 35. dakikada Salih Kavrazlı’nın frikikten kaydettiği gol ile geldi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 30’a çıkararak 15. sıraya yükseldi. Öte yandan, daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, -2 puanda kaldı ve ligin alt sıralarında yer almaya devam ediyor.

GELECEK MAÇLAR

Süper Lig’deki bir sonraki maçında Sivasspor, Çaykur Rizespor’a misafir olacak. Adana Demirspor ise Kayserispor’u evinde ağırlayacak.

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