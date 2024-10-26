Sivasspor, Adana Demirspor’u Geçti Dönüşle

SİVASSPOR DEPLASMANDA BAŞARI SAĞLADI

Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi takımın 2-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor, mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.

SİVASSPOR GERİ DÖNÜŞÜ BAŞARDI

Adana Demirspor, 13. dakikada Yusuf Barasi’nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, sadece 3 dakika sonra Semih Güler ile farkı 2’ye çıkardı. Sivasspor, ilk yarının sonlarına doğru 38. dakikada Fode Koita’nın golü ile durumu 2-1 yaptı. İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Sivasspor, 61. dakikada Garry Rodrigues ile eşitliği sağladı. Ardından, 66. dakikada Rej Manaj ile öne geçerek durumu 3-2’ye getirdi. Maçın sonlarına yaklaşırken, 89. dakikada Radakovic’in golü ile durumu 4-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

Henüz ligde galibiyet elde edemeyen Adana Demirspor, bu mağlubiyetle birlikte üst üste 6. ve toplamda 8. yenilgisini aldı. Öte yandan, Sivasspor, ligdeki 4. galibiyetine ulaşarak üst üste 2. kez kazandı. Bu sonuçlarla birlikte Sivasspor puanını 14’e çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kalmaya devam etti. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor’u evinde ağırlayacakken, Adana Demirspor Kayserispor deplasmanına gidecek.