Sivasspor, Alanyaspor’a 2-0 Mağlup Oldu

RIZA ÇALIMBAY’IN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında meydana gelen Corendon Alanyaspor karşılaşmasında, Net Global Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımın 2-0 mağlup olmasının ardından önemli açıklamalar yaptı. Çalımbay, takımın bu kadroyla yola devam etmesi durumunda durumun daha da kötüleşebileceğini ifade etti. “Tedbir alınması gerekiyor” diyen Çalımbay, Alanyaspor’un başarısının ardından yaşadıkları sıkıntılı sürece dikkat çekerek, bu durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER YETERSİZ

Basın toplantısında konuşan Çalımbay, Alanyaspor’un sahada öz güvenle mücadele ettiğini belirtti. “Biz mücadele ettik. Takımızda çok eksiklikler vardı,” diye ekleyen Çalımbay, bazı oyuncuların önemli maça katılmadığını ve bunun sıkıntılarını yaşadıklarını dile getirdi. “Ne olursa olsun buraya gelmeleri gerekiyordu,” şeklindeki ifadeleriyle eksikliklerin takım üzerindeki olumsuz etkisini vurguladı.

GİDEN YOLDAKİ RİSKLER

Çalımbay, savaştıklarını ancak moralle geldikleri maça henüz hazır olmadıklarını belirtti. “Eğer Sivasspor bu kadroyla devam ederse, işler daha da kötü olabilir,” diyerek acil tedbir alınması gerektiğini yineledi. Rıza Çalımbay, Sivaslı olduğunu hatırlatarak, çağrı geldiğinde yardıma hazır olduğunu da sözlerine ekledi. “Ekibimle elinden gelen tüm gayreti gösterdik,” diyen Çalımbay, daha erken görev alabilselerdi, takım için daha iyi sonuçlar alınabileceğini ifade etti.