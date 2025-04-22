Sivasspor, Antalyaspor ile buluşacak

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile yapacağı mücadele için hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

DİNAMİK ÇALIŞMALAR VE MAÇ

Antrenmanın ardından Yiğidolar, dinamik koşular ve 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda bir araya gelecek. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.