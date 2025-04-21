Haberler

Sivasspor, Antalyaspor ile karşılaşacak

ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ekip, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

ANRENMANDA DİĞER ETAPLAR

Antrenmanda futbolcular, 5’e 2 pas çalışması yaptı ve ardından dar alan oyunuyla etkinliğine devam etti. İdmanın son bölümünde ise yarım saha çift kale maçla çalışmalarını tamamladı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçı için hazırlıklarına devam edecek. Takım, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmit’te ‘Halk Et’ Şubesi Açıldı

CHP'li Semra Dinçer, İzmit'teki 'Halk Et' şubesinin açılışında, partinin halka hizmet hedefini ön plana çıkararak, uygun fiyatlı et temin eden projelerin gerekliliğine dikkat çekti.
Haberler

On Numara Sonuçları Açıklandı mı?

On Numara çekilişi 21 Nisan 2025'te gerçekleştirildi. Sonuçlar ve kazanan numaralar hakkında güncel bilgiler paylaşılıyor. İkramiye miktarı ve devredip devretmediği araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.