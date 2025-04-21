Sivasspor, Antalyaspor ile karşılaşacak

ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ekip, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

ANRENMANDA DİĞER ETAPLAR

Antrenmanda futbolcular, 5’e 2 pas çalışması yaptı ve ardından dar alan oyunuyla etkinliğine devam etti. İdmanın son bölümünde ise yarım saha çift kale maçla çalışmalarını tamamladı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçı için hazırlıklarına devam edecek. Takım, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.