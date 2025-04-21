Sivasspor, Antalyaspor ile Maç Hazırlığı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile mücadele edecek. Takım, bu mücadelenin antrenmanlarına bugün yaptığı çalışma ile devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında 5’e 2 pas çalışması yapan ve dar alan oyunu uygulayan Yiğidolar, antrenmanın son kısmında yarım saha çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla bu önemli maç hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

ANTALYASPOR MAÇINA HAZIRLIK

Sivasspor, Antalyaspor ile yapacağı maç için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın antrenman programı, Teknik Direktör Rıza Çalımbay önderliğinde planlandı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladıktan sonra, oyuncuların pas becerilerini geliştirmek amacıyla 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Yiğidolar, bu bölümde dar alan oyununu da çalışarak, maç öncesi formunu artırmayı hedefliyor.

MAÇ ZAMANI VE YERİ

İki takım, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Sivasspor, bu önemli maç için tüm detayları göz önünde bulundurarak hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.