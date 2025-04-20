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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

ANTALYASPOR MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında ev sahipliği yapacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına kesintisiz bir şekilde antrenman gerçekleştirerek başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile start aldı.

İDMANDA PAS ÇALIŞMASI VE ÇİFT KALE MAÇ

Kırmızı-beyazlı oyuncular, 5’e 2 pas çalışmasının ardından, yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışması ile geçirdi. Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor maçı için yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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