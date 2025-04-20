Haberler

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

NET GLOBAL SİVASSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına giriş yaptı. Kulübün aktardığı bilgilere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, futbolcuların ısınma hareketleri ile başladı.

FUTBOLCULAR ÇİFT KALE MAÇ YAPTI

Isınma çalışmalarının ardından futbolcular, 5’e 2 pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla noktalandı. Dün ligdeki Kasımpaşa karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan futbolcular, yenileme çalışması ile günü tamamladı.

MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Sivasspor, maç için hazırlıklarına yarın düzenleyeceği idmanla devam edecek. Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor ile 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük-Kastamonu Yolunda Tır Devrildi

Karabük-Kastamonu kara yolunda odun yüklü bir tır devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı, sağlık ekipleri hemen olay yerine gönderildi.
Haberler

Elazığ’da Ekmeği İçi İp Şaşkınlık Yarattı

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, aldığı ekmekten ip çıkması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay gündemde şaşkınlık yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.