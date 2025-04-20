Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

NET GLOBAL SİVASSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına giriş yaptı. Kulübün aktardığı bilgilere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, futbolcuların ısınma hareketleri ile başladı.

FUTBOLCULAR ÇİFT KALE MAÇ YAPTI

Isınma çalışmalarının ardından futbolcular, 5’e 2 pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla noktalandı. Dün ligdeki Kasımpaşa karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan futbolcular, yenileme çalışması ile günü tamamladı.

MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Sivasspor, maç için hazırlıklarına yarın düzenleyeceği idmanla devam edecek. Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor ile 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.