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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

NET GLOBAL SİVASSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında, kendi sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay liderliğinde düzenlenen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

ANTRENMAN AKTİVİTELERİ VE MAÇ STRATEJİLERİ

Kırmızı beyazlı ekip, sonrasında dinamik koşuların yanı sıra 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın final bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldı. Sivasspor, yarınki antrenmanıyla maç hazırlıklarını sürdürecek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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