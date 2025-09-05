Haberler

Sivasspor, Antrenman Yaparak Hazırlanıyor

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig’in beşinci hafta karşılaşmasında, Sivasspor’un sahasında Sarıyer ile oynayacağı mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Takım, günün ikinci antrenmanını gerçekleştirerek etkinliğine devam etti. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz eşliğinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular dayanıklılık koşuları yaptı ve antrenmanın son kısmında atletik oyunlarla günü çift idmanla tamamladı.

MİLLİ TAKIMDA BULUNAN FUTBOLCULAR YOK

Günün antrenmanında, milli takım kamplarında bulunan futbolcular Emirhan Başyiğit, Yiğit Baynazoğlu ve Samuel Moutoussamy yer almadı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşma için hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

