Sivasspor Asbaşkanı İstifa Etti

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA İSTİFA

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’a 4-1 yenilen Sivasspor’da, sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğrafları paylaşan Mücahit Yıldız’ın istifa ettiği belirtildi. Sivasspor Kulübü’nden yapılan duyuruda, “Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor maçının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir” denildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Açıklamada, “Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir” ifadelerine yer verildi. Mücahit Yıldız, maç sonrasında çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti.