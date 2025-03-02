Sivasspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul’a Geldi

MAÇ HAZIRLIĞI

Trendyol Süper Lig’in 26. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek olan Sivasspor, İstanbul’a ulaşmış durumda. Kulüp tesislerinde düzenlediği antrenmanla maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, 22 kişilik kafile ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan kalkan uçakla İstanbul’a iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.

MAÇ DETAYLARI

Sivasspor’un yarınki rakibi Başakşehir ile karşılaşması, saat 20.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek.