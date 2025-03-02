Sivasspor, Başakşehir Maçına Hazırlandı

FUTBOLDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in 26. hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak Sivasspor, maç için son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasının ardından, idmanın son bölümünde taktik çalışmalara yöneldi.

MAÇ İÇİN KAMP HAZIRLIĞI

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul’a giderek kampa girecek. Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak.