Sivasspor, Başarılarla Dolu Geleceğe İnanıyorum

VEDA MESAJI YAYIMLADI

Sivasspor’da sezon sonunda sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübe duyduğu bağlılıkla veda mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sivasspor’a olan sevgisini dile getirerek yeni sezonda başarılar diledi. Deneyimli teknik adam, “Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır” diyerek sözlerine başladı.

ÖZEL ANILARLA DOLU BİR DÖNEM

Çalımbay, Sivasspor’un kendisi için sadece bir kulüp olmadığını ifade ederek, “Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur” dedi. Görev süresi boyunca birçok özel an yaşandığını belirten Çalımbay, kulüp tarihindeki ilk Türkiye Kupası zaferinin ve Avrupa kupalarında elde edilen başarıların altını çizdi. “Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur” şeklinde konuştu.

BAŞARI İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Ligin bitimine az bir süre kala tekrar takımın başına geçme görevini üstlendiğini hatırlatan Çalımbay, “Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık; sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi” ifadelerini kullandı. Ancak hedeflenen sonuçların elde edilemediğini belirten teknik direktör, “Futbolun doğasında böyle zorluklar vardır, önemli olan vazgeçmeden mücadeleyi sürdürmektir” dedi.

GELECEK İÇİN İYİ DİLEKLER

Sivasspor’a olan bağlılığı ve saygısını dile getiren Çalımbay, “Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim” diye ekledi. Çalımbay, kulübün gelecekte büyük başarılarla dolu olacağına inandığını ve “Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır” şeklinde ifadelerde bulundu. Son olarak, “Sivasspor’un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum” sözleriyle veda etti.