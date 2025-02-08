Sivasspor Beşiktaş Maçı Muhtemel Kadrolar

SÜPER LİG’DE İKİ TAKIM YAN YANA

Süper Lig’in 23. haftası itibarıyla Beşiktaş, Sivasspor’un sahasında karşılaşma gerçekleştiriyor. Bu önemli mücadelede iki takımın da hedefleri yüksek. Beşiktaş, deplasmanda alacağı galibiyetle puanını artırmayı amaçlıyor.

Sivasspor takımının muhtemel kadrosu şu şekilde olacak: Ali Şaşal Vural, Q. Menig, Alaaddin Okumuş, N. Sonko, Ziya Erdal, C. Charisis, S. Moutoussamy, Tolga Ciğerci, A. Turgunbayev, R. Manaj, Bekir Böke.

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i ise: Mert Günok, J. Svensson, F. Uduokhai, A. Masuaku, Emirhan Topçu, Salih Uçan, M. Rashica, A. Chamberlain, Ernest Muçi, G. Fernandes, Semih Kılıçsoy.

Maçın her iki takım için de zorlu geçmesi bekleniyor. Süper Lig’deki heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini topluyor.