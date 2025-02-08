Sivasspor-Beşiktaş Maçında Unutulmaz Performans

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR’U DEPLASMANDA YENİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, bu önemli maçta rakibini 2-0’lık score ile mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş’ın galibiyetine katkı sağlayan goller, Emirhan Topçu ve Joao Mario tarafından atıldı.

KULÜBEDE YABANCI FUTBOLCU YER ALMIYOR

Maçın özelliği olarak Beşiktaş’ın kulübesinde yabancı futbolcu bulunmuyor. Bu durum, karşılaşmanın gidişatını doğrudan etkileyebilirken, takım açısından ise dikkat çekici bir ayrıntı oluşturdu.