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Sivasspor, Bodrum FK İle Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Sivas’ta 4 Eylül tarihinde oynanan Süper Lig’in 35’inci hafta karşılaşmasında Sivasspor, Bodrum FK ile karşılaştı. Maçın hakemliğini Ümit Öztürk, Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi. Golsüz berabere biten bu maçta her iki takım da 35 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Karşılaşmanın erken döneminde 7’nci dakikada Bardhi, soldan ceza sahasına etkili bir pas gönderdi. Puscas’ın gelişine vuruşu ise yandan auta gitti. 9’uncu dakikada Rodrigues’in sağdan köşe vuruşunda savunmadan seken top, Tolga’nın kafa vuruşuyla birlikte üstten dışarı çıktı. 27’nci dakikada Tolga, sol çaprazda topla buluşarak çok sert bir şut çekti ama kaleci Sousa, topu çeldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDA YAŞANANLAR

Maçın 34’üncü dakikasında Bardhi’nin pasıyla Fredy, ceza alanının dışından şut çekti fakat top, savunmadan döndü ve kornere çıktı. İkinci yarının başında, 47’nci dakikada Uğur’un serbest vuruşunda top Koita’ya ulaştı, ancak onun volesi üstten auta gitti. 50’nci dakikada Koita’nın pasıyla Tolga’nın çektiği şut, direğin dibinden dışarı çıktı. Sonuç olarak, mücadele 0-0 golsüz sona erdi.

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