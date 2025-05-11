Sivasspor, Bodrum FK ile berabere kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta mücadelesinde Sivasspor, Bodrum FK ile evinde golsüz eşitlikle ayrıldı. Maçın ikinci yarısında 48. dakikada Uğur Çiftçi’nin kullandığı serbest vuruşta Camara’nın şutunu engelleyemeyen defans, topun üstten dışarı çıkmasına sebep oldu. İlerleyen dakikalarda, 50. dakikada sağ kanattan Koita’nın pasıyla Tolga Ciğerci’nin geliştirdiği vuruş, direğin yanından geçerek dışarı gitti. Maçın sonlarına doğru 90+4. dakikada Herelle’nin topla buluşarak yaptığı vuruş direğin dibinden dışarı çıktı.

HAKEMLER VE TAKIMLAR

Maçın hakemleri Ümit Öztürk, Süleyman Özay ve Mehmet Salim Mazlum olarak görev yaptı. Sivasspor’un kadrosunda yer alan isimler arasında Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic ve Camara dikkat çekti. Moutoussammy 81. dakikada Simic ile yer değiştirirken, Rodrigues 71. dakikada Bekir Böke ile değişti. Manaj ise 81. dakikada Emrah Başsan ile yer değiştirdi.

Bodrum FK’da ise Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle gibi oyuncular sahada yer aldı. 64. dakikada Okita, 45. dakikada Ahmet Aslan’ın yerini aldı. Puşçaş, 79. dakikada Brazao ile ve Bardhi de 90+5’te Celal Dumanlı ile değişti.

SARI KARTLAR

Maçta toplamda birkaç sarı kart gösterildi. Bodrum FK’dan Ahmet Aslan, Okita, Seferi ve Fredy, Sivasspor’dan ise Tolga Ciğerci ile Radakovic sarı kart gören isimler oldu.

Sivasspor, bu sonuçla birlikte ligdeki puan mücadelelerine devam ediyor.