Sivasspor, Bodrum FK ile buluşacak

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile karşılaşmak üzere hazırlıklarına devam ediyor. Bugün kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular önce ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duran Yiğidolar, taktik maçla idmanı sonlandırdı. Ayrıca, takımın kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutlamak için hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Yarın yapılacak antrenmanla birlikte takım, maç için son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ve Bodrum FK arasında oynanacak olan karşılaşma, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşecek.