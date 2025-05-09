Haberler

Sivasspor, Bodrum FK ile buluşacak

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile karşılaşmak üzere hazırlıklarına devam ediyor. Bugün kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular önce ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duran Yiğidolar, taktik maçla idmanı sonlandırdı. Ayrıca, takımın kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutlamak için hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Yarın yapılacak antrenmanla birlikte takım, maç için son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ve Bodrum FK arasında oynanacak olan karşılaşma, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Hastane Önünde Duyarsızlık Görüntüsü

İstanbul'da Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önünde yatan bir vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi durumu eleştirdi ve duyarsızlık konusunda sorgulamalara neden oldu.
Haberler

Sakarya’da Eğitici Etkinlikler Düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES projesi çerçevesinde hastanede tedavi gören çocuklara robotik oyunlar ve sanat etkinlikleri sunarak destek sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.