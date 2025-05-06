Sivasspor, Bodrum FK ile karşılaşacak

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. hafta maçında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Sonrasında 5’e 2 pas çalışması gerçekleştiren Yiğidolar, dar alan oyununu ve yarım saha çift kale maçı ile idmanı sona erdirdi. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle katılamayan Alaaddin Okumuş, Efkan Bekiroğlu, Alex Pritchard, Rey Manaj ile rahatsız olan Fode Koita bulunmadı. Antrenmanın bazı bölümlerini ise Başkan Bahattin Eken takip etti.

MAÇ TARİHİ

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum FK maçına hazırlıklarını sürdürecek. Sivasspor, Bodrum FK ile 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.