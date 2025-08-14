Haberler

Sivasspor, Bodrum FK ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bodrum FK ile evinde karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlık sürecine devam ediyor. Antrenman, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı.

Sivasspor, antrenmanın ilerleyen bölümünde pas ve bireysel pozisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra son kısımda taktik organizasyonlara yoğunlaştı. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

