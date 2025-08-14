Sivasspor, Bodrum FK ile karşılaşacak

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bodrum FK ile evinde karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlık sürecine devam ediyor. Antrenman, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı.

TÜM YÖNLERİYLE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Sivasspor, antrenmanın ilerleyen bölümünde pas ve bireysel pozisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra son kısımda taktik organizasyonlara yoğunlaştı. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.