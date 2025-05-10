Sivasspor, Bodrum Fk İle Oynayacak

MAÇIN DETAYLARI

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak ve hakem Ümit Öztürk tarafından yönetilecek.

SAKAT OYUNCULAR

Kırmızı-beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic ile oyuncular Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Bodrum FK maçında sahada yer almayacak.

LİGDEKİ DURUM

Her iki takımın da ligde 34’er puanı bulunuyor. Sivasspor, 16. sırada yer alırken, Bodrum FK 17. sırada konumlanıyor. Bu durum, maçın kritik bir öneme sahip olmasını sağlıyor.