Sivasspor – Bodrum FK Maçı, 17 Mayıs

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Sivasspor ile Bodrum FK arasındaki karşılaşma, Sivas taraftarları ve Bodrum taraftarları için heyecanla beklenen bir etkinlik. Bu önemli mücadele, 17 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Maç, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşecek ve ligdeki sıralamaları etkileyen kritik bir karşılaşma olacak.

MAÇIN YAYINI

Bu karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olacak ve yalnızca beIN Sports aboneleri tarafından izlenebilecek. İzleyiciler, maç günü yayın akışının netleşmesi adına beIN Sports’un resmi web sitesini kontrol edebilirler.

DİJİTAL YAYIN SEÇENEKLERİ

Maç, dijital platformlar olan beIN Connect, TOD ve Digiturk üzerinden de takip edilebilecek. Bu platformlara üye olan futbolseverler, mobil cihazlarından veya akıllı televizyonlarından maçı kesintisiz bir şekilde izleyebilecekler.