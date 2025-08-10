Haberler

Sivasspor, Bodrum FK’ya Hazırlanıyor

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile sahasında mücadele edecek olan Sivasspor, hazırlıklara bugün gerçekleştirilen antrenmanla adım attı. Ligde önceki gün dış sahada Erzurumspor FK ile oynayan Sivasspor, ara vermeden Bodrum FK maçının hazırlıkları için çalışmalara devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

TOP KONTROL ÇALIŞMASI VE DAR ALAN OYUNU

Antrenman kapsamında Yiğidolar, önce top kontrol çalışması yaptı. Ardından dar alan oyunu ile idmanı tamamladı. Erzurumspor FK maçında görev alan oyuncular ise yenileme çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Yarın izin yapacak olan Yiğidolar, 12 Ağustos Salı günü düzenleyeceği basına ve taraftara açık antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MÜCADELE TARİHİ VE SAATİ

Sivasspor ile Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
Haberler

29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

