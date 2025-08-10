Sivasspor, Bodrum FK’ya Hazırlanıyor

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile sahasında mücadele edecek olan Sivasspor, hazırlıklara bugün gerçekleştirilen antrenmanla adım attı. Ligde önceki gün dış sahada Erzurumspor FK ile oynayan Sivasspor, ara vermeden Bodrum FK maçının hazırlıkları için çalışmalara devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

TOP KONTROL ÇALIŞMASI VE DAR ALAN OYUNU

Antrenman kapsamında Yiğidolar, önce top kontrol çalışması yaptı. Ardından dar alan oyunu ile idmanı tamamladı. Erzurumspor FK maçında görev alan oyuncular ise yenileme çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Yarın izin yapacak olan Yiğidolar, 12 Ağustos Salı günü düzenleyeceği basına ve taraftara açık antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MÜCADELE TARİHİ VE SAATİ

Sivasspor ile Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.