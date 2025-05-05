Sivasspor, Bodrum FK’ya Hazırlanıyor

SIVASPOR BODRUM FK MAÇINA HAZIRLANIYOR

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile sahasında karşılaşmak için hazırlıklara başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının ardından bir gün dinlenmenin ardından antrenmana çıkarak Bodrum FK ile yapacağı maç için çalışmalara başladı.

ANTRAMAN DETAYLARI

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında 5’e 2 pas organizasyonları ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, yarım sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Yiğidolar, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Sivasspor ile Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.