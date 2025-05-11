Sivasspor Bodrum FK’yı Ağırlıyor

MAÇIN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor, Bodrum FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona eriyor.

İLK YARIDA BELİRGİN ANLAR

Maçın ilk yarısında yaşanan önemli dakikalara bakıldığında; 9. dakikada Rodrigues’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Tolga Ciğerci’nin kafa vuruşunda top dışarı çıkıyor. 13. dakikada Radakovic’in pasıyla topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top dışarı gidiyor. 27. dakikada ise sol kanatta topla buluşan Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Sousa tarafından kornere çeliniyor.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakem triosu; Ümit Öztürk, Süleyman Özay ve Mehmet Salim Mazlum olarak görev alıyor. Sivasspor’un kadrosunda ise Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Tolga Ciğerci, Moutoussammy, Charisis, Koita, Rodrigues ve Manaj yer alıyor. Yedek oyuncular arasında ise Arda Erdursun, Menig, Emrah Başsan, Simic, Sonko, Poungouras, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal ve Turgunbayev bulunuyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay. Bodrum FK tarafında ise kaleci Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Puşçaş, Bardhi görev yapıyor. Yedekler arasında Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Okita, Brazao, Gökdeniz Bayraktar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel, Enes Öğrüce ve Seferi var. Teknik direktör ise Jose Morais.

SARI KART DURUMU

Maçta ilk yarının sonunda Bodrum FK’dan Ahmet Aslan sarı kart görüyor.