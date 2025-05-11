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Sivasspor Bodrumspor Maçı Bein Sports’ta

SİVASSPOR-BODRUMSPOR MAÇI KANALI

Sivasspor ile Bodrumspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig maçı, büyük bir merakla bekleniyor. Taraftarlar “Sivasspor Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunu araştırıyor.

Sivasspor ve Bodrumspor arasındaki heyecan dolu maç, 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Maç saat 16:00’da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İSTATİSTİKLER VE YER

Karşılaşma, Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Maç öncesi heyecan artarken, taraftarlar sosyal medya üzerinden canlı izleme linkini araştırıyor. Bu önemli mücadele, Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

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