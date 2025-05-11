Sivasspor Bodrumspor Maçı Saat 16:00

MAÇIN DETAYLARI

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Sivasspor ile Bodrumspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. “Sivasspor Bodrumspor maçı, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak.”

SİVASSPOR’DAKİ SAKATLIKLAR

Sivasspor ve Bodrumspor, Trendyol Süper Lig maçında Sivas’ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maç saat 16:00’da başladı. Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile mücadele ediyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, “Sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic ile Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Bodrum FK maçında forma giyemiyor.”

BODRUM FK’NIN KÜME DÜŞME DURUMU

Bodrum FK’nın küme düşüp düşmeyeceği bu maç sonucu ne olursa olsun netleşmiyor; bu konu önümüzdeki haftalarda belli olacak.