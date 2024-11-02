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Sivasspor – Çaykur Rizespor Maçı Detayları Sivasspor – Ç. Rizespor Maçı Hangi Kanalda? Sivasspor – Ç. Rizespor Maçı Saat Kaçta? Sivasspor – Ç. Rizespor Maçı Şifresiz Mi? Sivasspor – Ç. Rizespor Maçı Ne Zaman? Sivasspor – Ç. Rizespor Maçı Canlı Yayın

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SİVASSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmayı canlı izlemek isteyen birçok sporsever, maçın detaylarını araştırıyor. Bu değerli bilgiler doğrultusunda, Sivasspor – Çaykur Rizespor maçı Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Sivas’ta gerçekleştiriliyor. Maç, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13:30’da Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarların Bein Sports platformu aboneliği olması gerekiyor.

SİVASSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?

Sivasspor – Çaykur Rizespor maçı, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarında şifreli olarak yayınlanacak. Bu yüzden, karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin bu kanalların aboneliğine sahip olması şart. Maç, ne yazık ki şifresiz olarak yayınlanmayacak. Taraftarlar, maç saatine yaklaşırken detayları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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