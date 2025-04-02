Haberler

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

ANRENMAN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında, 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

TATİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Antrenman süresince pas çalışması yapan Yiğidolar, idmanın son bölümünde taktik maç gerçekleştirerek çalışmayı tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Rizespor maçı için hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Eşeğiyle Kanala Düşen Çoban Boğuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir çoban, eşeğiyle birlikte sulama kanalına düşerek boğuldu. İlgili merciler, olayla ilgili soruşturma açtı.
Haberler

2 Nisan’da Noterler Hizmet Verecek Mi?

2 Nisan 2025 Çarşamba günü noterlerin açık olup olmadığı, Ramazan Bayramı sonrası kamu kurumlarının çalışma takvimine bağlı olarak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.