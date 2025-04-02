Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

ANRENMAN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında, 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
TATİK ÇALIŞMALARI YAPILDI
Antrenman süresince pas çalışması yapan Yiğidolar, idmanın son bölümünde taktik maç gerçekleştirerek çalışmayı tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Rizespor maçı için hazırlıklarına devam edecek.