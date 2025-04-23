Sivasspor, Çocuk Bayramı’nı Kutladı

Bayram COŞKUSU

Sivasspor’un teknik heyeti ve futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Antalyaspor ile yapacakları karşılaşma için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde kutladı. Kırmızı-beyazlı takımın oyuncuları ve teknik ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle antrenmanın ortasında dev bir Türk bayrağı açarak poz verdi.

GÖRSEL PAYLAŞIM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıldönümünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Sivasspor olarak; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyoruz” ifadesi yer aldı.