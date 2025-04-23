Haberler

Sivasspor, Çocuk Bayramı’nı Kutladı

Bayram COŞKUSU

Sivasspor’un teknik heyeti ve futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Antalyaspor ile yapacakları karşılaşma için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde kutladı. Kırmızı-beyazlı takımın oyuncuları ve teknik ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle antrenmanın ortasında dev bir Türk bayrağı açarak poz verdi.

GÖRSEL PAYLAŞIM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıldönümünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Sivasspor olarak; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyoruz” ifadesi yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Motorin Fiyatları Yeniden Arttı, Zam

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki artış, motorin fiyatının 98 kuruş yükselmesine neden oldu; yeni fiyatlar pompada uygulanmaya başlandı.
Haberler

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te Enerji Yatırımları Yapıyor

Toroslar EDAŞ, 2024'te Gaziantep'te sanayiye destek sağlayarak enerji hizmetlerini kesintisiz ve sürdürülebilir hale getirmek için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.