Sivasspor’da Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Sivasspor, geleneksel bayramlaşma etkinliğini Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde düzenledi. Törene Kulüp Başkanı Bahattin Eken, Başkan Vekili Burak Özçoban, As Başkanlardan Erhan Ekici, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

BERABERLİK RUHU HAKİM OLDU

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen bayramlaşma programında, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu paylaşarak birbirlerine iyi dileklerde bulundu. Etkinlik, paylaşılan anılar ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.