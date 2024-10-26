Sivasspor’dan Adana Demirspor’a Harika Geri Dönüş

SİVASSPOR’DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor, maçı 4-2 kazanmayı başardı.

ADANA DEMİRSPOR İKİ GOLLE FARKI AÇTI

Adana Demirspor, 13. dakikada Yusuf Barasi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, hemen ardından 16. dakikada Semih Güler’in attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Ancak Sivasspor, 38. dakikada Fode Koita’nın kaydettiği golle durumu 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

SİVASSPOR’UN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Sivasspor, 61. dakikada Garry Rodrigues ile eşitliği sağladı ve durumu 2-2 yaptı. 66. dakikada golcüsü Rej Manaj’ın attığı golle 2-0’dan skoru 3-2’ye getirdi. Maçın sonunda, 89. dakikada Radakovic ile bir gol daha bulan Sivasspor, maçı 4-2’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, ligde henüz galibiyet elde edemediği gibi üst üste 6. ve toplamda 8. mağlubiyetini almış oldu. Sivasspor ise, ligdeki 4. galibiyetini kazanarak üst üste 2. kez zafere ulaşmış oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 14’e yükseltti. Adana Demirspor ise 1 puanda kalarak zor günler geçiriyor. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor’u ağırlayacakken, Adana Demirspor Kayserispor deplasmanına çıkacak.