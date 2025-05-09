Sivasspor Destek İçin Herkesi Bekliyor

ASBAŞKAN KURBANOĞLU’TNDAN TARAFTARA ÇAĞRI

Sivasspor’un Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Bodrum FK maçı öncesi taraftarları stada davet etti. “Sivasspor yönetimi olarak stada gelen hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız” şeklinde konuşan Kurbanoğlu, takımın Süper Lig’in 35. haftasında oynayacağı kritik maça hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Pazar günü oynanacak bu karşılaşma, ligde kalma açısından büyük önem taşıyor.

PASSOLİG VE BİLET DESTEĞİ SUNULACAK

Sivasspor, bu zorlu mücadelede taraftarlarına ‘Passolig olmayana passolig, bileti olmayana bilet desteği’ sunacağını açıkladı. Asbaşkan Kurbanoğlu, Sivas’taki taraftarların desteğinin hem yönetim hem de futbolcular için oldukça büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. “Pazar günkü maç, Sivasspor ve rakip için son derece önemli. Bu önemli müsabakada Yiğidoların coşkulu bir şekilde tribünlerde yer almalarını sağlamak için yönetim olarak gereken her şeyi yapıyoruz” dedi.

ENGELSİZ GİRİŞ İMKANI

Kurbanoğlu, maça gelmek isteyen Sivaslılar için hiçbir engelin bulunmadığını belirtti. “Sivasspor yönetimi olarak stada gelen hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Maça girmek isteyenlere Passolig ve bilet desteği verilecektir. Tüm Sivaslıları bu kritik maça bekliyoruz. Herkes stadyuma girebilecek” şeklinde konuşarak, taraftar katılımının önemini vurguladı.