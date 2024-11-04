Sivasspor, Fenerbahçe İçin Hazırlıklara Başladı!

GEÇTİĞİMİZ HAFTA RİZESPOR İLE MAÇ YAPILDI

Ligde geçtiğimiz hafta, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Sivasspor, rakibini 2-1 yenerek seyircisi önünde önemli bir galibiyet elde etti. Takım, bir günlük dinlenmenin ardından, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklara hızla başladı.

KAMPÜSTE ANRENMAN İLE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yiğidolar, haftanın ilk antrenmanını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül’ün daveti üzerine, üniversitenin kampüsü içinde yer alan stadyumda gerçekleştirdi. Rektör Şengönül ile üniversite yönetimi, futbolcularla bir araya gelerek onlara destek verdi. Antrenman esnasında üniversite öğrencileri de takımın performansını coşkulu tezahüratlarla destekledi.

ANRENMANLARDA DİSİPLİNLİ ÇALIŞMALAR

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından çeşitli jenerasyon çalışmaları yapıldı. Yiğidolar, 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması gerçekleştirdikten sonra, dar alan oyunu ile idmanı tamamladı. Sivasspor, Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.