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Sivasspor, Fenerbahçe’yi Bekliyor

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in 31. hafta karşılaşmasında yarın Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bitirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Futbolcular, antrenmanın devamında 5’e 2 pas çalışması yaptı ve son bölümde taktik uygulamalara geçti. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

SON HAZIRLIKLAR

Ekip, Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans sergilemek için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirdi. Takım, maç öncesi son hazırlıklarını yaparak kendine güveniyor.

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