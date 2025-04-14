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Sivasspor, Fenerbahçe’yle Tartışma Yarattı

SÜPER LİG’DE TARTIŞMALARA YOL AÇAN PANKART

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, Sivasspor’u deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak maç öncesinde açılan bir pankart, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı. Sivasspor’un Fenerbahçe karşılaşmasına “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart ile çıkması, birçok kişi tarafından tartışılmaya başlandı.

TIBBİ GÖRÜŞLER TARTIŞMALI

Türk Tabipleri Birliği’nden Dr. Ayşe Gültekingil, açılan pankarta karşı çıkarak “Söz sahibi olan kişi kadın ve bunu önerecek olan da doktordur” ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem pankartın içeriği hem de doğumun doğal yollarla gerçekleştirilmesi konusunda uzman görüşünün önemini vurguluyor.

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