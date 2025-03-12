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Sivasspor Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj ile Veljko Simic de idmanlara katıldı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

PAS ÇALIŞMALARI VE TATİK MAÇ

Ardından, 5’e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, dinamik koşu ve taktik maç ile idmanı tamamladı. Göztepe karşılaşmasında sakatlanan futbolcuların durumu positive bir şekilde gelişti ve Manaj ile Simic, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak, sakatlığı devam eden Emrah Başsan, takımdan ayrı koşu yaptı.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Hatayspor ile Sivasspor, 16 Mart Pazar günü saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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