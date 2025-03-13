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Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 28. hafta maçında Sivasspor, Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlanıyor.

PAS ÇALIŞMALARI VE TAKTİK MAÇ

Ardından, Sivassporlu oyuncular 5’e 2 pas çalışmasıyla antrenmanını sürdürüyor. İdmanın sonunda ise taktik maç yaparak çalışmayı tamamlıyorlar. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından Mersin’e gidecek.

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