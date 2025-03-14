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Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Mersin’e Gitti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor’a konuk olmak üzere Mersin’e gitti. Kırmızı-beyazlı ekip, 16 Mart Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından 22 kişilik kadrosuyla Mersin’e hareket etti. Takım, yarın Mersin’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şöyle: “Ali Şaşal Vural, Djordje Nikolic, Arda Erturan, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Uros Radakovic, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Alex Pritchard, Charis Charisis, Queensy Menig, Oğuzhan Aksoy, Jan Bieganski, Samuel Moutoussamy, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Talha Şeker, Veljko Simic, Rey Manaj, Fode Koita, Bekir Turaç Böke.” Sakatlıkları sebebiyle kafilede yer almayan oyuncular arasında Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Achilleas Poungouras, Noah Sonko Sundberg ve Emrah Başsan bulunurken, sarı kart cezalısı Ziya Erdal da kadroda yer almadı.

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