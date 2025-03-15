Sivasspor, Hatayspor Maçı Öncesi Hazırlandı

SİVASSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sivasspor, yarın oynayacağı Trendyol Süper Lig’in 28. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşmak için Mersin’de antrenman gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcılarının yönetiminde, ısınma hareketleriyle başladı.

PASIYLA GÜÇLENİYORLAR

Futbolcular, antrenmanın ikinci kısmında 5’e 2 pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalarla maça yönelik stratejilerini geliştirdi. Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını tamamladıktan sonra kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Hatayspor, yarın saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanı, her iki takım için de büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.