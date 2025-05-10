Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı, Yarın Maç

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Sivasspor, alt sıralardaki önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Yarın, Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı. Süper Lig’in 35’inci haftası kapsamında düzenlenecek olan bu mücadele, Sivasspor’un kendi sahasında gerçekleşecek.

ANTRENMAN DETAYLARI

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, çeşitli ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirildi ve idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Takım, bu hazırlıkları sonrasında kulüp tesislerinde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

Her iki takımın da 34 puanla sahaya çıkacağı maç, yarın saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Bu mücadele, ligin alt sırasını doğrudan etkileme potansiyeline sahip.