More
Gündem

“Sivasspor İçin Rey Manaj’dan Olumsuz Gelişme”

sivasspor-icin-rey-manaj-dan-olumsuz-gelisme

SIVASSPOR’DA REY MANAJ’DAN KÖTÜ HABER

Sivasspor, Adana Demirspor karşısında yaşanan son bölümde sakatlık geçiren Rey Manaj’ın Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olmadığını duyurdu. Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün saat 13.30’da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, yıldız oyuncusu Rey Manaj hakkında kötü bir haber aldı. Sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

MANAJ’LA BİRLİKTE İKİ EKSİK DAHA VAR

Yiğidolar’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığımız maçın son bölümünde sakatlanan oyuncumuz Rey Manaj’a gerçekleştirilen kontrollerde, adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Rey Manaj’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Alex Pritchard ve kalecimiz Hüseyin Arslan da bugün oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır” denildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Cevap Geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı tazminat davasıyla ilgili görüşlerini paylaştı ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki gösterdi.
Gündem

Burdur’da Cinayet Olayı Mekanı Kapatıldı

Burdur'da Hüseyin Mete'nin cinayetinin yaşandığı mekan kapatıldı. Şüpheli Ramazan Uçar'ın birçok suç kaydı var, cinayet silahı ise toprağa gömülü halde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.