“Sivasspor İçin Rey Manaj’dan Olumsuz Gelişme”

SIVASSPOR’DA REY MANAJ’DAN KÖTÜ HABER

Sivasspor, Adana Demirspor karşısında yaşanan son bölümde sakatlık geçiren Rey Manaj’ın Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olmadığını duyurdu. Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün saat 13.30’da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, yıldız oyuncusu Rey Manaj hakkında kötü bir haber aldı. Sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

MANAJ’LA BİRLİKTE İKİ EKSİK DAHA VAR

Yiğidolar’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığımız maçın son bölümünde sakatlanan oyuncumuz Rey Manaj’a gerçekleştirilen kontrollerde, adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Rey Manaj’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Alex Pritchard ve kalecimiz Hüseyin Arslan da bugün oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır” denildi.